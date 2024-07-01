"Россия будет большой угрозой": Глава МИД ФРГ раскрыла "план" Путина на Европу
Бербок: РФ хочет бросить вызов безопасности в Европе, это и есть "план" Путина
Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить поддержку Украины, так как Россия хочет бросить вызов безопасности в Европе. И это, по словам немецкого министра, является якобы главной целью российского лидера Владимира Путина.
"Мы видим, что цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", — сказала Бербок в ходе выступления на ютуб-канале Федеральной академии политики безопасности.
Она также добавила, что странам Евросоюза следует "защитить каждый квадратный сантиметр" своей территории.
Ранее Путин назвал абсолютным бредом заявления о планах Москвы напасть на Европу. По словам главы государства, этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели.
TACC / EPA / CLEMENS BILAN