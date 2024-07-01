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1 июля, 13:16

"Россия будет большой угрозой": Глава МИД ФРГ раскрыла "план" Путина на Европу

Бербок: РФ хочет бросить вызов безопасности в Европе, это и есть "план" Путина

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить поддержку Украины, так как Россия хочет бросить вызов безопасности в Европе. И это, по словам немецкого министра, является якобы главной целью российского лидера Владимира Путина.

"Мы видим, что цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", — сказала Бербок в ходе выступления на ютуб-канале Федеральной академии политики безопасности.

Она также добавила, что странам Евросоюза следует "защитить каждый квадратный сантиметр" своей территории.

Ранее Путин назвал абсолютным бредом заявления о планах Москвы напасть на Европу. По словам главы государства, этими домыслами сопровождается антироссийская пропагандистская кампания, в которой участвуют весьма высокопоставленные европейские деятели.

"Тупые, как этот стол": Путин высказался о лжи Запада в стиле Задорнова
"Тупые, как этот стол": Путин высказался о лжи Запада в стиле Задорнова
Обложка ©

TACC / EPA / CLEMENS BILAN

Наталья Исакова
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