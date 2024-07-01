"Россия будет большой угрозой": Глава МИД ФРГ раскрыла "план" Путина на Европу

Глава МИД Германии Анналена Бербок призвала усилить поддержку Украины, так как Россия хочет бросить вызов безопасности в Европе. И это, по словам немецкого министра, является якобы главной целью российского лидера Владимира Путина.

"Мы видим, что цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", — сказала Бербок в ходе выступления на ютуб-канале Федеральной академии политики безопасности.

Она также добавила, что странам Евросоюза следует "защитить каждый квадратный сантиметр" своей территории.