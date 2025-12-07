Три аэропорта Северного Кавказа временно приостановили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного и Магаса введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно официальному сообщению Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Причины ограничений и сроки их действия пока не уточняются. Пассажирам рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам для получения актуальной информации о своих рейсах.

Кроме того, в настоящий момент закрыта авиагавань в Саратове. Также ограничения на выпуск и приём рейсов действуют в Волгограде.