7 декабря, 00:04

Три аэропорта Северного Кавказа временно приостановили работу

Обложка © Life.ru

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного и Магаса введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Согласно официальному сообщению Росавиации, меры приняты для обеспечения безопасности полётов.

Причины ограничений и сроки их действия пока не уточняются. Пассажирам рекомендовано обращаться к авиаперевозчикам для получения актуальной информации о своих рейсах.

Кроме того, в настоящий момент закрыта авиагавань в Саратове. Также ограничения на выпуск и приём рейсов действуют в Волгограде.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Северная Осетия — Алания, Республика
  • Чеченская Республика
  • Ингушетия, Республика
