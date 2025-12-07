Путин в Индии
7 декабря, 02:02

В России сократят список запрещённых для женщин профессий в 2027 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В 2027 году в России планируют уменьшить список профессий, на которые нельзя брать женщин. Изменения коснутся транспорта и обрабатывающей промышленности, говорится в утверждённой правительством дорожной карте по внедрению национальной модели ведения бизнеса.

«Будет проведён также аудит условий труда на соответствующих рабочих местах, в том числе в части рисков для работников», приводит данные из документа ТАСС.

Минздрав, Роспотребнадзор и ФМБА должны провести эпидемиологические научные исследования по этим профессиям. В работе учтут влияние вредных производственных факторов с учётом анатомических и психофизиологических особенностей женского организма.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать систему яслей, чтобы помочь женщинам возвращаться в профессию. Он отметил, что этот вопрос уже не раз поднимали и его нужно дальше изучать.

