7 декабря, 01:59

Число закрытых ночью аэропортов в России выросло до восьми

Обложка © Life.ru

Росавиация ввела временные ограничения на полёты для гражданских самолётов в аэропортах Нальчика в Кабардино-Балкарской Республике, а также Оренбурга и Орска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Аэропорт Нальчик, Оренбург, Орск — введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении.

В Росавиации уточнили, что ограничения нужды в целях обеспечения безопасности полетов. О времени вылетов пассажирам рекомендуют уточняь у авиакомпаний.

Этот аэропорт уже стал четвёртным на Кавказе, который закрыли ночью 7 декабря. Как сообщал Life.ru, до этого закрыли воздушные гавани Владикавказа (Беслан), Грозного и Магаса.

Лия Мурадьян
