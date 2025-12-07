Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% в апреле 2026 года

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8% с 1 апреля 2026 года. Об этом говорится в документе, который президент Владимир Путин подписал в ноябре 2025 года.

После индексации средний размер социальной пенсии составит 16 590 рублей. Эти данные содержатся в материалах к проекту федерального бюджета.

Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» гарантирует право на социальную пенсию по старости, по потере кормильца, детям, у которых неизвестны оба родителя, а также гражданам с инвалидностью — включая детей-инвалидов.

Ранее глава государства утвердил закон о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на 2026–2028 годы. Согласно этому закону, страховые пенсии повысят на 7,6% с 1 января 2026 года, а социальные — на 6,8% с 1 апреля.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что первые повышения выплат в 2026 году начнутся 1 января. По её словам, страховую пенсию получат более 38 миллионов россиян, и она вырастет на 7,6%.