При пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа погибли 25 человек
Пожар в ночном клубе на курорте в Индии. Обложка © Х / The Indian Express
В ночном клубе Birch by Romeo Lane в курортном посёлке Апрора в индийском штате Гоа произошёл пожар, унёсший жизни как минимум 25 человек. По данным Indian Express, возгорание началось около полуночи по местному времени (21:30 мск), его предварительной причиной стал взрыв баллона. Глава полиции штата Алок Кумар заявил, что ситуация взята под контроль.
Клуб расположен на пляже Бага — одном из самых популярных туристических мест Гоа. Генеральный консул России в Мумбаи Иван Фетисов сообщил ТАСС, что, по предварительной информации, среди погибших нет граждан Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что в Уссурийске произошёл пожар в заброшенном здании цирка, площадь возгорания составила около 700 квадратных метров. Пожарные оперативно прибыли на место после вызова, однако к тому моменту здание уже полностью выгорело, а его крыша обрушилась. После этого огонь был ликвидирован.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.