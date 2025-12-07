При пожаре в ночном клубе в индийском штате Гоа погибли 25 человек

В ночном клубе Birch by Romeo Lane в курортном посёлке Апрора в индийском штате Гоа произошёл пожар, унёсший жизни как минимум 25 человек. По данным Indian Express, возгорание началось около полуночи по местному времени (21:30 мск), его предварительной причиной стал взрыв баллона. Глава полиции штата Алок Кумар заявил, что ситуация взята под контроль.