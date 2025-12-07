Сорокин провёл 25-й матч «на ноль» в НХЛ и повторил рекорд «Айлендерс»

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин провёл 25-й матч «на ноль» в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), повторив клубный рекорд, который ранее принадлежал американцу Гленну Решу. Достижение было установлено в гостевой встрече против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (2:0), где Сорокин отразил 32 броска и был признан первой звездой матча.

Среди российских вратарей в НХЛ он занимает седьмое место по количеству сухих матчей, уступая Евгению Набокову (59), Сергею Бобровскому (51), Николаю Хабибулину (46), Андрею Василевскому (41), Семёну Варламову (41) и Илье Брызгалову (34).

Стоит отметить, что Василевский и форвард «Тампы» Никита Кучеров пропустили игру с «Айлендерс» из-за травм.

«Тампа» возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона с 34 очками в 28 матчах, в то время как «Айлендерс» находятся на третьем месте Столичного дивизиона с 35 очками после 29 игр. В следующем туре «Тампа» сыграет против «Торонто», а «Айлендерс» встретятся с «Флоридой».

