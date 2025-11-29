Хоккеист Кучеров повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл две результативные голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс».​ Тем самым он повторил успех нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом говорит статистика игр Кучерова на сайте лиги.

Хоккеист продлил в двадцатый раз за карьеру результативную серию до восьми и более матчей. Кучеров оказался четвёртым действующим игроком, совершившим такой успех. Сейчас россиянина опережают только Коннор Макдэвид (22 раза) и Сидни Кросби (21).