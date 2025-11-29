Хоккеист Кучеров повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ
Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл две результативные голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Тем самым он повторил успех нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом говорит статистика игр Кучерова на сайте лиги.
Хоккеист продлил в двадцатый раз за карьеру результативную серию до восьми и более матчей. Кучеров оказался четвёртым действующим игроком, совершившим такой успех. Сейчас россиянина опережают только Коннор Макдэвид (22 раза) и Сидни Кросби (21).
Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Филадельфию» в матче НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:0. А летом 2025 года российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» был удостоен престижной награды «Тед Линдсей Эворд» (Ted Lindsay Award), которая вручается лучшему хоккеисту сезона по версии Ассоциации игроков НХЛ. Это уже второй подобный трофей в карьере 30-летнего нападающего — первую награду Кучеров получил в 2019 году.
