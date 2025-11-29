Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 ноября, 08:57

Хоккеист Кучеров повторил уникальное достижение Овечкина в НХЛ

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Российский форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров провёл две результативные голевые передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс».​ Тем самым он повторил успех нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом говорит статистика игр Кучерова на сайте лиги.

Хоккеист продлил в двадцатый раз за карьеру результативную серию до восьми и более матчей. Кучеров оказался четвёртым действующим игроком, совершившим такой успех. Сейчас россиянина опережают только Коннор Макдэвид (22 раза) и Сидни Кросби (21).

«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 900-го гола Овечкина
«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Ранее сообщалось, что три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Филадельфию» в матче НХЛ. Игра завершилась со счётом 3:0. А летом 2025 года российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» был удостоен престижной награды «Тед Линдсей Эворд» (Ted Lindsay Award), которая вручается лучшему хоккеисту сезона по версии Ассоциации игроков НХЛ. Это уже второй подобный трофей в карьере 30-летнего нападающего — первую награду Кучеров получил в 2019 году.

Больше материалов о командах, звёздах и главных соревнованиях — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Никита Кучеров
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar