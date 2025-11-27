«Вашингтон» провёл торжественную церемонию в честь 900-го гола Овечкина

Перед началом матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» состоялась торжественная церемония в честь 900-й шайбы и 1500-го матча российского капитана хозяев Александра Овечкина в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. В мероприятии вместе с самим хоккеистом приняли участие его мать, знаменитая баскетболистка Татьяна Овечкина, супруга Анастасия и их дети. Также среди гостей присутствовали президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и генеральный менеджер Крис Патрик. В рамках торжеств Овечкину вручили персональный портрет и сувенирную модель клюшки с позолоченной насечкой «900», а его матери и жене преподнесли букеты цветов. Завершилось мероприятие показом поздравительного видеоролика на большом экране арены.

Эта игра стала для Овечкина 1515-й в карьере в регулярках НХЛ. Благодаря этому российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» поднялся на 23-е место в истории по числу сыгранных матчей, опередив Стива Айзермана. Рекордсменом НХЛ остаётся Патрик Марло, на счету которого 1779 матчей. Среди действующих игроков Национальной хоккейной лиги Овечкин находится на втором месте, уступая лишь защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу, который выходил на лёд 1519 раз в регулярных чемпионатах НХЛ. На 22-м месте находится Мэтт Каллен (1516 игр).

Сейчас в матче идёт второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. Третью шайбу за столичных забил Овечкин. Это его 908-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ — новый рекорд лиги.

