Овечкин отметился результативной передачей в матче НХЛ против «Коламбуса»

«Вашингтон Кэпиталз» разгромил на домашнем льду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:1. Капитан команды Александр Овечкин отметился голевой передачей.

Благодаря этой результативной передаче Овечкин увеличил число набранных очков в сезоне до 21. Всего на его счету 10 голов и 11 передач. В одной из предыдущих игр с «Монреалем» российский нападающий оформил хет-трик.

Ранее Life.ru писал про другой матч НХЛ, где феерил российский форвард «Тампы» Никита Кучеров. Нападающий отдал три результативные передачи, что позволило ему продлить личную результативную серию до шести встреч подряд. Кроме того, в матче против «Филадельфии» отличился голкипер «молний» Андрей Василевский: он отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив тем самым первый шатаут в сезоне.