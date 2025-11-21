Овечкин оформил 33-й хет-трик в «регулярках» НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал 33-м для спортсмена. Хоккеист отметился голами на 2-й, 57-й и 58-й минутах, а также отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом «Вашингтона» против «Монреаль Канадиенс». По итогам матча он был признан первой звездой встречи.

«Вашингтон» одержал победу над своим соперником со счётом 8:4. В составе победителей голами отметились Этен Фрэнк (23, 24) и Сонни Милано (38, 59), также отличился Джейкоб Чикран (35). За «Монреаль Канадиенс» шайбы забросили Брендан Галлахер (16), Джо Велено (28), Ник Сузуки (36) и Майк Мэтисон (46). Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов отдал голевую передачу.

Александр Овечкин поднялся на четвёртую строчку в списке лучших авторов хет-триков в регулярных чемпионатах НХЛ, повторив достижение Бретта Халла. Первое место в этом рейтинге занимает Уэйн Гретцки (50), за ним следуют Марио Лемье (40) и Майк Босси (39).

Ранее Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился победой хозяев со счётом 7:4. Эта шайба стала для спортсмена 904-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне Овечкин в 20 проведённых матчах набрал 16 очков (7 голов и 9 результативных передач).