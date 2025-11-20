Овечкин забил «Эдмонтону» и продлил голевую серию в НХЛ до трёх матчей

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтон Ойлерз», который завершился победой хозяев со счётом 7:4. Эта шайба стала для Овечкина 904-й в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ.

В текущем сезоне Овечкин в 20 проведённых матчах набрал 16 очков (7 голов и 9 результативных передач). «Вашингтон» занимает пятое место в Столичном дивизионе с 22 очками, тогда как «Эдмонтон» с таким же количеством очков располагается на пятой позиции в Тихоокеанском дивизионе.

Стоит отметить, что российский нападающий продлил свою голевую серию до трёх матчей подряд. В прошлой игре он поразил ворота «Лос-Анджелеса», а до этого был точен в матче против «Нью-Джерси».