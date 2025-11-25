Три передачи Кучерова помогли «Тампе» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно переиграла «Филадельфию Флайерз». Игра, завершилась со счётом 3:0. Уже в первом периоде Брэндон Хагель отправил первую шайбу в ворота соперника, а во втором Энтони Чирелли удвоил преимущество команды. Перед самой сиреной Хагель вновь отличился, установив окончательный счёт матча.

Российский форвард Никита Кучеров отдал три результативные передачи, что позволило ему продлить личную результативную серию до шести встреч подряд. Отличный матч провёл и голкипер «молний» Андрей Василевский: он отразил все 20 бросков по своим воротам, оформив тем самым первый шатаут в сезоне. Этот «сухарь» стал для него 41-м в карьере, благодаря чему он сравнялся с Семёном Варламовым и теперь делит с ним четвёртое место в списке лучших российских вратарей в истории НХЛ.

Что касается российских игроков «Филадельфии», то форвард Матвей Мичков нанёс лишь один бросок в створ и завершил встречу с показателем полезности «-2». Защитник Егор Замула ограничился одним блок-шотом. Для «Тампы» эта победа стала уже четвёртой подряд, в то время как «Филадельфия» потерпела второе поражение в рамках последних пяти игр.

Ранее российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Он стал 33-м для спортсмена. Хоккеист отметился голами на 2-й, 57-й и 58-й минутах, а также отдал голевую передачу в эпизоде со вторым голом «Вашингтона» против «Монреаль Канадиенс».