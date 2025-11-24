Российский защитник клуба НХЛ выбыл на полгода после грубого толчка на борт

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов перенесёт операцию на плече. Он выбыл из строя на 5-6 месяцев. Травма была получена в матче против «Даллас Старз» (3:2) после силового приёма финна Микко Рантанена на последней минуте встречи. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

За этот удар арбитры выписали финну 5+10 минут штрафа, но дополнительной дисквалификации после игры он избежал. Рантанен повторил жёсткие силовые против соперников в следующих играх с «Ванкувером» и «Калгари», а после получил автоматический матч-штраф за повторное удаление до конца игры за опасные силовые приёмы, полученное им менее чем за 41 матч после первого удаления.

Силовой приём Рантанена против Романова. Видео © Х / Gino Hard

В текущем сезоне Романов провёл 15 матчей, набрав одно очко (голевая передача), нанёс 31 бросок по воротам и 31 раз заблокировал попытки соперника при среднем времени на льду 19 минут 27 секунд за игру. «Айлендерс» занимают второе место в Столичном дивизионе, набрав 28 очков в 23 играх.