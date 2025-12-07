Первый промоутер Гран‑при России «Формулы-1» умер в 36 лет

В возрасте 36 лет скончался первый промоутер «Формулы-1» в России Сергей Воробьёв. Его не стало 5 декабря. Об этом сообщили представители Российской автомобильной федерации (РАФ).

Причина смерти Воробьёва не раскрывается. Похороны состоятся 9 декабря в Дзержинске. Церемония прощания пройдёт в траурном зале, начало запланировано на 12:00.

«Сергей Воробьёв внёс неоценимый вклад в создание и организацию Гран-при России. В последние годы он активно занимался развитием направления беспилотного транспорта. История Гран-при России «Формулы-1» навсегда связана с его именем. РАФ выражает глубокие соболезнования родным и близким Сергея», — говорится в сообщении.

Воробьёв вошёл в историю как первый представитель России, получивший место в комиссии «Формулы-1». Его деятельность тесно связана с проведением Гран-при России, который проходил в Сочи в период с 2014 по 2021 год.

Ранее тало известно о смерти футболиста Исо Каньенды, выступавшего за российские клубы «Ростов» и «Локомотив», а также за сборную Малави. Спортсмен умер на 44-м году жизни. Подробности причин его ухода из жизни пока не разглашаются.