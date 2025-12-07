Сразу семь аэропортов России отменили план «Ковёр»

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений на прием и выпуск самолётов сразу в семи аэропортах: Владивказа (Беслана), Волгограда, Грозного, Магаса, Нальчика, Оренбурга и Орска. Полеты в этих воздушных гаванях полностью восстановлены.

Ограничения действовали по соображениям безопасности. За это время два рейса, направлявшиеся в Оренбург, были отправлены на запасные аэродромы. Ведомство отмечает, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов сработали безупречно — все меры безопасности были обеспечены.

Сейчас, подчеркнули в Росавиации, все российские аэропорты функционируют в штатном режиме.

Временные ограничения на полеты вводятся при рисках, способных повлиять на безопасность воздушного движения — чаще всего при отражении атак БПЛА. Этой ночью ПВО уничтожила 77 украинских дронов за ночь над семью регионами России.