Земля прошла уже 7 из 9 планетарных пределов: чем это грозит человечеству

Новое масштабное исследование, опубликованное Потсдамским институтом исследований воздействия на климат, выявило тревожную тенденцию: человечество нарушило семь из девяти критических планетарных границ, обеспечивающих стабильность жизни на Земле. Впервые в числе нарушенных официально названо закисление океана, что ставит под угрозу тысячелетия относительно стабильных условий для развития цивилизаций.

Согласно авторитетному докладу «Проверка состояния планеты 2025» (Planetary Boundaries Check-up 2025), подготовленному Научной лабораторией планетарных границ, в «красной зоне» опасности в настоящее время находятся семь важнейших параметров:

Изменение климата

Целостность биосферы (потеря биоразнообразия)

Изменение земной поверхности (сведение лесов, деградация почв)

Забор и использование пресной воды

Биогеохимические циклы (избыточное поступление азота и фосфора из удобрений)

Распространение новых химических веществ и загрязнителей

Кислотность океана

В относительной безопасности пока сохраняются только два параметра: состояние озонового слоя и уровень аэрозольного загрязнения атмосферы.

Специалисты связывают растущее закисление океанов с поглощением ими огромных объёмов углекислого газа, выделяемого при сжигании ископаемого топлива. С начала индустриальной эпохи кислотность поверхностных вод возросла примерно на 30%, что уже наносит ущерб коралловым рифам, арктическим экосистемам и морским пищевым цепям. Исследование указывает, что нагрузка по всем нарушенным направлениям продолжает увеличиваться.

Несмотря на крайне тревожную картину, учёные подчеркивают, что история успеха по восстановлению озонового слоя благодаря глобальному сотрудничеству служит доказательством возможности изменений. Однако окно для эффективных действий быстро сокращается. Планета приближается к границе «зоны высокого риска», где вероятность необратимых и катастрофических изменений резко возрастает, требуя немедленных и решительных мер.

