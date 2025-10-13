Учёные: Земля прошла точку невозврата, коралловые рифы начали гибнуть

Мир приблизился к первому из ряда климатических порогов — событиям, после которых возвращение к прежнему состоянию станет невозможным. Планета вступает в «новую реальность». Об этом сообщает Guardian со ссылкой на свежий доклад международной группы исследователей.

Главная опасность, на которую указывают авторы, — массовая гибель тепловодных коралловых рифов. Учёные предупреждают, что их утрата может запустить цепную реакцию с тяжёлыми экологическими и социально‑экономическими последствиями, если немедленно не принять решительных мер по смягчению изменений климата.

В докладе также перечислены другие критические точки: рост риска исчезновения реки Амазонки, нарушение работы крупных океанических течений и ускоренное таяние ледников — явления, способные перерасти в глобальные сдвиги.

Однако не все специалисты разделяют этот пессимизм. Некоторые отмечают, что рифы демонстрируют большую устойчивость, чем считалось ранее, и в ряде случаев могут адаптироваться к более высоким температурам. Дискуссия продолжается, но авторы доклада настаивают: времени на раздумья всё меньше.

Ранее метеоролог заявил, что через 50 лет климат в Москве станет тропическим. Он отметил, что с каждым годом температура в российской столице неуклонно растёт, а в ближайшие 25 лет она поднимется на 1—3 градуса.