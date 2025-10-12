Магнитная буря накрыла Землю раньше из-за потока солнечной плазмы

Магнитная буря, вызванная потоком солнечной плазмы, началась на Земле раньше прогнозируемого срока. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Согласно представленному графику скорости солнечного ветра, планета уже находится внутри плазменного потока от корональной дыры, причём показатели достигли очень высоких значений. Специалисты подчеркнули неожиданность события, поскольку по всем расчётам подобная активность прогнозировалась только на завтрашний день.

Ранее в центре погоды «Фобос» предупредили о заметных возмущениях в магнитном поле Земли из-за шквала солнечного ветра. Плазма вырвалась из корональной дыры, образовавшейся в поверхности Солнца.