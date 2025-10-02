Тысячи фур с товарами из Китая застряли в пробках на границе России и Казахстана

С середины сентября на КПП у границы с Казахстаном скапливаются многокилометровые очереди из тысяч грузовиков. Казахстанские инспекторы значительно усилили меры контроля и теперь проверяют фуры на предмет попадания под международные ограничения, сообщает «Коммерсантъ».

Так, грузы, не попавшие под санкции, в среднем проходят оформление в течение 3–5 дней. Но масштабные выборочные досмотры и внимание к «серым схемам» ввозов заметно тормозят общий поток — перевозчики уже сравнивают происходящее с изменением пограничной политики республики.

Большинство товаров везут из Китая, а народ там сейчас во всю празднует День образования КНР и Праздник середины осени. В это время все КПП на границе с Казахстаном закрываются, что усугубляет заторы и отодвигает сроки транзита на неопределённый период.