Регион
2 октября, 05:55

Тысячи фур с товарами из Китая застряли в пробках на границе России и Казахстана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Siwakorn1933

С середины сентября на КПП у границы с Казахстаном скапливаются многокилометровые очереди из тысяч грузовиков. Казахстанские инспекторы значительно усилили меры контроля и теперь проверяют фуры на предмет попадания под международные ограничения, сообщает «Коммерсантъ».

Так, грузы, не попавшие под санкции, в среднем проходят оформление в течение 3–5 дней. Но масштабные выборочные досмотры и внимание к «серым схемам» ввозов заметно тормозят общий поток — перевозчики уже сравнивают происходящее с изменением пограничной политики республики.

Большинство товаров везут из Китая, а народ там сейчас во всю празднует День образования КНР и Праздник середины осени. В это время все КПП на границе с Казахстаном закрываются, что усугубляет заторы и отодвигает сроки транзита на неопределённый период.

Напомним, несколько недель назад на границе фиксировалось 5 тысяч автомобилей. Причиной пробок назывался строгий досмотр — сотрудники таможни тщательно обыскивают транспорт на наличие контрафакта. Позже там скопилось семь тысяч грузовиков, перевозивших вещи и настольные игры.

