Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 сентября, 08:28

Тысячи фур с китайскими товарами на трое суток застряли в Казахстане по пути в Россию

Более 5 тысяч фур уже несколько суток ждут проезда на границе с Казахстаном

Обложка © freepik

Обложка © freepik

На границе с Казахстаном наблюдается огромный затор, в колонне стоят свыше пяти тысяч большегрузов. По словам водителей, в очереди они провели уже несколько суток, при этом нет никакой ясности, когда движение возобновится. Об этом пишет Mash.

Затор на границе с Казахстаном. Видео © Telegram / Mash

Из Китая в Москву грузы не приходят уже третий день, склады пустые. При этом, специалисты ждут и пробок в обратную сторону, когда накопившийся поток проедет. Причиной пробок называется строгий досмотр. Сотрудники таможни ищут контрафакт. Предположительно, может уйти до трёх недель, пока очередь существенно сократится.

Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд
Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд

Ранее Life.ru писал, что 13 сентября на Крымском мосту скопилась масштабная очередь из почти 1400 автомобилей, ожидающих выезда с полуострова в направлении Краснодарского края. Эксперты связывают ситуацию с возвращением россиян из отпуска.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Казахстан
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar