Тысячи фур с китайскими товарами на трое суток застряли в Казахстане по пути в Россию
Более 5 тысяч фур уже несколько суток ждут проезда на границе с Казахстаном
Обложка © freepik
На границе с Казахстаном наблюдается огромный затор, в колонне стоят свыше пяти тысяч большегрузов. По словам водителей, в очереди они провели уже несколько суток, при этом нет никакой ясности, когда движение возобновится. Об этом пишет Mash.
Затор на границе с Казахстаном. Видео © Telegram / Mash
Из Китая в Москву грузы не приходят уже третий день, склады пустые. При этом, специалисты ждут и пробок в обратную сторону, когда накопившийся поток проедет. Причиной пробок называется строгий досмотр. Сотрудники таможни ищут контрафакт. Предположительно, может уйти до трёх недель, пока очередь существенно сократится.
Ранее Life.ru писал, что 13 сентября на Крымском мосту скопилась масштабная очередь из почти 1400 автомобилей, ожидающих выезда с полуострова в направлении Краснодарского края. Эксперты связывают ситуацию с возвращением россиян из отпуска.