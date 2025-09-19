Тысячи фур с китайскими товарами на трое суток застряли в Казахстане по пути в Россию

На границе с Казахстаном наблюдается огромный затор, в колонне стоят свыше пяти тысяч большегрузов. По словам водителей, в очереди они провели уже несколько суток, при этом нет никакой ясности, когда движение возобновится. Об этом пишет Mash.

Затор на границе с Казахстаном. Видео © Telegram / Mash

Из Китая в Москву грузы не приходят уже третий день, склады пустые. При этом, специалисты ждут и пробок в обратную сторону, когда накопившийся поток проедет. Причиной пробок называется строгий досмотр. Сотрудники таможни ищут контрафакт. Предположительно, может уйти до трёх недель, пока очередь существенно сократится.