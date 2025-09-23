Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 14:44

Без еды и туалета: На границе с Казахстаном застряли семь тысяч фур

Mash: Свыше семи тысяч фур с китайскими товарами стоят у границы с Казахстаном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK

На границе с Казахстаном застряли семь тысяч грузовиков, перевозивших вещи и настольные игры. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Километровые очереди из фур на границе Казахстана. Видео © Telegram / Mash

Согласно имеющимся данным, большая часть грузовиков перевозит одежду, обувь, посуду и текстиль. Десять дополнительных тягачей задействованы для транспортировки настольных игр. Перевозчики сообщают, что в этих машинах находится не менее 25 тысяч игр, включая такие популярные, как «Монополия», Dungeons & Dragons и «Мафия». Стоимость доставки одного такого грузовика, без учёта самого груза, составляет примерно 70 тысяч долларов.

Третья неделя проходит для водителей в тяжёлых условиях: они лишены доступа к еде, воде и возможности воспользоваться туалетом. Кроме того, длительная задержка негативно сказывается на снабжении столичных рынков и пунктов выдачи заказов, вгоняя предпринимателей в убытки.

Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд
Бананы с секретом: На судне из Эквадора в российском порту нашли 1,5 тонны кокаина на 20 млрд

Напомним, ещё несколько дней назад на границе фиксировалось 5 тысяч автомобилей. Причиной пробок назывался строгий досмотр — сотрудники таможни тщательно обыскивают транспорт на наличие контрафакта.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Казахстан
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar