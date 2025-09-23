Без еды и туалета: На границе с Казахстаном застряли семь тысяч фур
Mash: Свыше семи тысяч фур с китайскими товарами стоят у границы с Казахстаном
На границе с Казахстаном застряли семь тысяч грузовиков, перевозивших вещи и настольные игры. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Километровые очереди из фур на границе Казахстана. Видео © Telegram / Mash
Согласно имеющимся данным, большая часть грузовиков перевозит одежду, обувь, посуду и текстиль. Десять дополнительных тягачей задействованы для транспортировки настольных игр. Перевозчики сообщают, что в этих машинах находится не менее 25 тысяч игр, включая такие популярные, как «Монополия», Dungeons & Dragons и «Мафия». Стоимость доставки одного такого грузовика, без учёта самого груза, составляет примерно 70 тысяч долларов.
Третья неделя проходит для водителей в тяжёлых условиях: они лишены доступа к еде, воде и возможности воспользоваться туалетом. Кроме того, длительная задержка негативно сказывается на снабжении столичных рынков и пунктов выдачи заказов, вгоняя предпринимателей в убытки.
Напомним, ещё несколько дней назад на границе фиксировалось 5 тысяч автомобилей. Причиной пробок назывался строгий досмотр — сотрудники таможни тщательно обыскивают транспорт на наличие контрафакта.
