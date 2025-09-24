Фуры тайно провезли в Россию почти 3 тысячи дронов с системой сброса грузов, на границе сработали чётко

Российские таможенники нашли почти 3 тыс. беспилотников с камерами и системами для сброса грузов, а также сотни комплектующих в двух фурах из Китая в пункте пропуска Пограничный в Приморье. Об этом сообщили Life.ru в Федеральной таможенной службе (ФТС России), предоставив кадры оперативных действий.

Видео © Предоставлено Life.ru

«Два БПЛА самолётного типа, почти 2,7 тыс. квадрокоптеров, а также более 200 единиц комплектующих задержали таможенники в Приморье. Ряд дронов оборудован камерами наблюдения, тепловизорами и приспособлениями для сброса грузов», — рассказали в ФТС.

Фото © Предоставлено Life.ru

Фото © Предоставлено Life.ru

Во время досмотра таможенники нашли спрятанные среди других товаров коробки с беспилотниками, которые следовали в адрес российской фирмы и были задекларированы как игрушки и товары народного потребления. Дроны и комплектующие изъяты и будут направлены на экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства, включая цели ввоза тысяч БПЛА в Россию.

Фото © Предоставлено Life.ru

Как отметили в ФТС, незаконно ввезённые в таком количестве дроны несут потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ). В случае принятия судом решения о конфискации, дроны и запчасти к ним будут переданы Минобороны России для целей и задач СВО.

Фото © Предоставлено Life.ru