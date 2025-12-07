Картину дочки Леры Кудрявцевой на школьном аукционе купил легендарный хоккеист

Картину, которую вышила бисером семилетняя дочь телеведущей Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова, купил прославленный спортсмен Александр Якушев на школьном благотворительном аукционе. Новостью об этом событии поделился отец девочки в своих соцсетях.

Игорь Макаров (слева) позирует вместе с Якушевым (посередине) и дочерью Машей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / igor_makarov25

Вместе со своей мамой Маша сделала картину из бисера для школьного аукциона. Отец девочки опубликовал фотографию, на которой он с дочерью позирует вместе с бывшим главным тренером сборной России по хоккею, легендарным Александром Якушевым, который купил изделие.

Макаров сообщил, что все средства, собранные на аукционе, будут направлены на помощь детям, нуждающимся в поддержке.

Напомним, что в этом году дочка Леры Кудрявцевой Маша пошла в первый класс. Ко Дню знаний телеведущая устроила для неё небольшую фотосессию с партой, ручками и тетрадками. В комментариях отметили живость и искренность ребёнка.