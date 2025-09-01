«Готовы к учебному году?» Лера Кудрявцева показала милейшее видео с дочкой-первоклашкой

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео с семилетней дочерью Марией, которая впервые пошла в школу. В ролике девочка подготовилась к праздничной линейке и радостно позирует перед камерой.

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Мария. Видео © Telegram / Лера Кудрявцева

«Ну что, родители! Готовы к учебному году?» — написала Кудрявцева под роликом в своём Telegram-канале.

На видео Мария одета в белую блузку, плиссированную юбку, красный бомбер и школьный галстук. Девочка сидит за партой с книгами, старательно выводит буквы на листе бумаги и улыбается на камеру. Поклонники телеведущей отметили живость и искренность ребенка, а также пожелали Марии легкой адаптации в школе и хороших оценок в новом учебном году.