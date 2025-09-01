Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 сентября, 10:55

«Готовы к учебному году?» Лера Кудрявцева показала милейшее видео с дочкой-первоклашкой

Лера Кудрявцева опубликовала видео со своей дочерью, которая идёт в 1 класс

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Мария. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Мария. Обложка © Telegram / Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала видео с семилетней дочерью Марией, которая впервые пошла в школу. В ролике девочка подготовилась к праздничной линейке и радостно позирует перед камерой.

Дочь телеведущей Леры Кудрявцевой Мария. Видео © Telegram / Лера Кудрявцева

«Ну что, родители! Готовы к учебному году?» — написала Кудрявцева под роликом в своём Telegram-канале.

На видео Мария одета в белую блузку, плиссированную юбку, красный бомбер и школьный галстук. Девочка сидит за партой с книгами, старательно выводит буквы на листе бумаги и улыбается на камеру. Поклонники телеведущей отметили живость и искренность ребенка, а также пожелали Марии легкой адаптации в школе и хороших оценок в новом учебном году.

Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО
Российские военные поздравили школьников с Днём знаний из зоны СВО

1 Сентября — важный день даже для тех, кто уже давно окончил школу. Годы, проведённые за партой, остаются одними из самых незабываемых в жизни. В честь Дня знаний Life.ru попросил Татьяну Буланову, Эвелину Блёданс и других звёзд раскрыть свои школьные прозвища.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Лера Кудрявцева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar