Конец «Филипп Киркоров корпорейшен» – налоговая закрыла компанию певца

Одна из компаний, связанная с певцом Филиппом Киркоровым, ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», столкнулась с серьёзными проблемами: её счета заблокированы, а сама организация исключена из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Такие сведения следуют из юридических документов, оказавшихся в распоряжении РИА «Новости».

ООО «Филипп Киркоров корпорейшен», зарегистрированное в подмосковном Красногорске в августе 2019 года, специализировалось на «деятельности в области исполнительских искусств». Налоговая служба приняла решение об исключении юридического лица из реестра в июне 2025 года, а уже 18 сентября этого года компания была фактически исключена в связи с наличием недостоверных сведений.

Причиной блокировки банковских счетов, как следует из материалов, стало «непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока её представления».

Данные судебных приставов показывают, что из-за долгов в отношении фирмы возбуждено три исполнительных производства. Два из них касаются «иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц», а одно – о взыскании госпошлины. Общая сумма, которую приставы взыскивают с компании Киркорова, составляет 68,2 тысячи рублей.

Кроме того, проблемы с налоговой службой наблюдаются и у другой компании певца, занимающейся продажей одежды. Операции по счетам фирмы «Филл фо ю» приостанавливаются с 2021 года, последний раз – в августе этого года, также из-за «непредставления налоговой декларации в установленный срок». Задолженность этой фирмы составляет 5,4 тысячи рублей.

Ранее компания Киркорова оказалась ответчиком по иску «Российских автомобильных дорог» из-за неоплаченного проезда по платным магистралям. Арбитражный суд Москвы взыскал с фирмы 4170 рублей, что включает 2085 рублей основного долга за использование участков ЦКАД и М-12, а также неустойку в том же размере. Решение было принято в упрощённом порядке.