Охранник требует от Киркорова компенсацию в размере 2,3 млн рублей
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ fkirkorov
Охранник Александр Короткий, получивший травму на концерте Ани Лорак в 2023 году, теперь намерен взыскать дополнительную компенсацию за физический и моральный ущерб. Об этом пишет Mash.
Изначально инцидент произошел на сцене «крокуса», когда охрана попросила Киркорова дождаться разрешения на прохождение за кулисы. Артист толкнул охранника, в результате чего тот упал и повредил голеностоп.
Несмотря на первоначальное предложение Киркорова выплатить миллион рублей, Короткий посчитал эту сумму недостаточной и решил подать иск в суд. Теперь он настаивает на выплате в размере 2,3 млн рублей и просит публичных извинений. Киркоров отрицает вину и утверждает, что конфликт был исчерпан мирным путём. Тем не менее, пострадавший заявляет, что никакой компенсации получено не было, и намерен добиваться справедливого решения через судебные инстанции.
Напомним, о скандальном инциденте с участием Киркорова на юбилейном концерте Ани Лорак стало известно в декабре 2023 года. Певец толкнул в спину стоявшего на пути охранника, который упал со сцены и травмировался, растянув голеностоп. Александр Короткий обратился в полицию с заявлением, но его не приняли. Позже охранник рассказал, как ситуация выглядела с его точки зрения.
