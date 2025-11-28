Охранник требует от Киркорова компенсацию в размере 2,3 млн рублей

Охранник Александр Короткий, получивший травму на концерте Ани Лорак в 2023 году, теперь намерен взыскать дополнительную компенсацию за физический и моральный ущерб. Об этом пишет Mash.

Изначально инцидент произошел на сцене «крокуса», когда охрана попросила Киркорова дождаться разрешения на прохождение за кулисы. Артист толкнул охранника, в результате чего тот упал и повредил голеностоп.

Несмотря на первоначальное предложение Киркорова выплатить миллион рублей, Короткий посчитал эту сумму недостаточной и решил подать иск в суд. Теперь он настаивает на выплате в размере 2,3 млн рублей и просит публичных извинений. Киркоров отрицает вину и утверждает, что конфликт был исчерпан мирным путём. Тем не менее, пострадавший заявляет, что никакой компенсации получено не было, и намерен добиваться справедливого решения через судебные инстанции.