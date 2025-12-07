Путин в Индии
7 декабря, 07:55

Похожего на телохранителя Макрона наёмника ГУР ликвидировали в Запорожье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован бразильский наёмник Франсиско Элтон де Араужо Кардозу из города Сан-Луис. Сообщается, что он служил в подразделении Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Посольство Бразилии в Киеве ещё в начале декабря заявляло о пропавшем без вести наёмнике. Родственники 23-летнего Франциско Элтона Араужо из штата Мараньян 1 декабря получили известие об его исчезновении 25 ноября. Известно, что Араужо, имеющий опыт службы в морской пехоте бразильского военно-морского флота и иностранном легионе во Франции, присоединился к вербовщикам, обещавшим службу на Украине. Семья узнала о его намерении поехать на фронт, когда он уже находился в Польше.

По словам членов семьи, им сообщил сослуживец Араужо, что наёмник погиб в ходе боевых действий. В настоящее время они ожидают официального подтверждения от бразильского посольства в Киеве. Предположительно, ликвидация произошла на прошлой неделе в Запорожской области. Именно в этом регионе российские войска активно действуют против иностранных подразделений ГУР. В социальных сетях упоминается внешнее сходство Араужо с бывшим телохранителем президента Франции Эммануэлем Макроном, А. Беналлу.

Параллельно с этим, депутат колумбийского парламента Кармен Фелиса Рамирес Боскан сообщила о ликвидации в зоне СВО более трёхсот колумбийских наёмников. По её данным, около пятисот колумбийцев были привлечены к участию в боевых действиях на стороне ВСУ, и более трехсот из них погибли. Депутат отметила, что отсутствие колумбийского посольства на Украине затрудняет оказание помощи гражданам страны. Причиной вступления в ряды ВСУ для многих стало денежное вознаграждение в размере 5 тысяч евро.

Ранее стало известно, что пустые могилы американских наёмников появляются на кладбищах США: тела погибших на Украине не могут быть возвращены. Родственники проводят прощания, устанавливая лишь памятные таблички. В свете растущих потерь, Госдепартамент США выпустил официальную рекомендацию гражданам не посещать Незалежную и держаться подальше от районов боевых действий.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

