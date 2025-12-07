25 человек спасли из горящей многоэтажки в Петербурге

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в квартире одной из многоэтажек, в результате чего пострадали два человека: мужчина и женщина. Эвакуировано из дома 25 человек. Возгорание уже ликвидировано. О случившемся сообщили в городском МЧС.

«07 декабря в 8:30 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петродворцовый район, улица Шахматова, дом 16. В двухкомнатной квартире площадью 60 кв. метров происходило горение обстановки на площади 24 кв. метра. В 9:08 пожар ликвидирован», — уточнили в ведомстве.

Ранее в селе Точильное Смоленского района Алтайского края в результате пожара в частном доме погибли двое детей. В момент возгорания они находились в доме одни, без присмотра взрослых. Огонь охватил более 50 квадратных метров, пожарным удалось вынести из огня три газовых баллона. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.