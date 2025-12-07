Как носить главный цвет 2026 года: внимание на кашемир, шерсть и букле

Институт Pantone объявил главным цветом 2026 года нейтральный белый оттенок Cloud Dancer. Как рассказала стилист Анастасия Игнатова, белый часто ошибочно считают непрактичным и подходящим лишь для особых случаев, однако на самом деле это универсальный цвет, способный подчеркнуть индивидуальность, создать ощущение свободы и даже роскоши. Он подходит смелым людям, готовым бросить вызов стереотипам.

По словам эксперта, сам по себе белый цвет не обладает стройнящим или полнящим эффектом — всё зависит от фасона и материала. Например, белая рубашка или блуза у лица подсветит кожу и скроет тени, которые могут появляться от тёмной одежды. Белый уместен в любое время года: зимой он выделяется на фоне тёмных образов, придавая лоск и дороговизну, особенно в качественных материалах вроде кашемира, шерсти или фактурного букле.

Также его можно сочетать с нейтральными оттенками — серым, бежевым, коричневым или карамельным — для создания гармоничных образов, либо использовать контрастные комбинации с чёрным для более драматичного эффекта. Белый можно использовать как базовый «холст», дополняя его одним-двумя цветами из существующего гардероба.

«Экспериментируйте с белым каждый день. И пусть никакая критика или стереотипы не будут способны повлиять на выбор вашего стиля», — отметила эксперт в интервью «Вечерней Москве».

Напомним, ранее институт цвета Pantone выбрал оттенок 2026 года. Им стал мягкий, воздушный белый цвет под названием Cloud Dancer (облачный танцор). По словам исполнительного директора института, этот цвет «ассоциируется с новым началом».