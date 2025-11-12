Vogue объявил «дедов» свитер из 80-х модным трендом

Западные стилисты объявили о возвращении на пик моды свитера с воротником на молнии, который был актуален в 1980-ых годах. Об этом сообщает журнал Vogue. Если раньше он относился только к мужскому гардеробу, то сейчас есть и варианты для женщин, пишет издание.

В России такие свитеры чаще всего можно увидеть на дальнобойщика или пенсионерах, особенно в кинолентах о мрачном советском прошлом 80-х. Сейчас многие известные западные бренды начали включать такой свитер в свои коллекции. Среди них Hermes, Miu Miu, Gucci и H&M. В среднем цена на «модную новинку» колеблется в районе 500 евро, но некоторые известные зарубежные бренды выставили товар и за 2800 евро. Самое время модникам достать из нафталинового шкафа «дедушкин» свитер.

Ранее Life.ru узнал, почему подбирать одежду под символ года — языческий пережиток. Подробные объяснения дал председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он рассказал, что церковь призывает сосредоточить внимание не на внешних атрибутах, а на внутреннем содержании Нового года. Гораздо важнее то, в каком состоянии находится душа человека, успел ли он помириться с обиженными, помочь нуждающимся, подготовить сердце к Рождеству. Внешний вид должен быть скромным и опрятным, а не подчиняться мифическим «правилам».