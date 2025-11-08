Торчащие нитки и задержки доставок: Ростовский бренд одежды﻿ обвиняют в массовом обмане клиентов

Интернет-магазин «al clothes» из Ростова-на-Дону столкнулся с волной негативных отзывов от клиентов, которые сообщают о длительных задержках доставки и низком качестве товаров. Об этом сообщает Baza.

По данным телеграм-канала, не менее 18 пострадавших покупательниц готовят коллективный иск к владельцам бренда. Также одна из клиенток рассказала, что заказ, оформленный 21 сентября на сумму 8680 рублей, прибыл только через месяц. Полученные вещи имели многочисленные дефекты: торчащие нитки, кривые швы и несоответствие заявленному размеру. При попытке вернуть товар продавец сначала проигнорировала обращение, затем предоставила фиктивный трек-номер, а в итоге предложила перешить изделия за счёт магазина.

В соцсетях бренда ещё летом объясняли проблемы с доставкой сложностями логистики тканей. Однако за несколько месяцев ситуация не улучшилась, при этом компания продолжала принимать новые заказы. Покупатели отмечают, что условия «индивидуального пошива» используются продавцом как основание для отказа в возврате средств.

