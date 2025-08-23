Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 августа, 10:35

Онлайн-шопинг не удался: Россиянин лишился 40 тысяч рублей при покупке картофеля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Очередной нестандартный случай онлайн-мошенничества произошёл в Липецке, где 45-летний мужчина потерял 40 тысяч рублей, пытаясь приобрести молодую картошку в Сети. Об этом сообщает LipetskMedia.ru.

Схема обмана оказалась непредсказуемой. Пострадавший увидел в Интернете объявление о продаже двадцати мешков картофеля нового урожая на сайте бесплатного размещения предложений. Продавец из Воронежской области предложил доставку на своей машине, потребовав аванс за бензин и половину стоимости груза в качестве задатка. После перечисления денег мошенник использовал уловку с «проблемами платежа», чтобы убедить жертву включить демонстрацию экрана своего смартфона с открытым мобильным банком.

Это позволило преступникам завладеть данными банковских карт и кодами из СМС, что привело к несанкционированному списанию 40 000 рублей со счёта жителя Липецка.

В России впервые задержали мошенника, использовавшего в схеме мессенджер MAX
Ранее россиян предупредили, что кибермошенники активизировались в преддверии нового учебного года. Они начали разрабатывать фишинговые платформы, замаскированные под виртуальные магазины школьной формы, канцелярских товаров и учебников.

