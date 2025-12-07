«Тёщин язык» для мужа, «жар-птицы» для жены: Топ-7 комнатных растений для зимнего сада
Обложка © «Шедеврум» / Life.ru
Создание зимнего сада на подоконнике — давняя традиция, позволяющая сохранить частичку лета в холодное время года. Как отмечают специалисты, сегодня, наряду с классическими «вечными» растениями вроде герани, фикусов или кактусов, популярность набирают новые, неприхотливые и эффектные виды.
Среди модных растений выделяется сансевиерия («тёщин язык»), которая растёт даже в тени и очищает воздух, а также антуриум — яркий, но иногда капризный красавец. Орхидея фаленопсис привлекает элегантным цветением и простотой в уходе, а замиокулькас стал хитом последних лет благодаря экзотическому виду и выносливости. Любителям нестандартных решений понравятся флорариумы — композиции в стеклянных сосудах.
Хитой зимы является также а также хойя («восковой плющ») с её ароматными соцветиями и стрелиция, цветущая необычными «жар-птицами». Однако особое место занимает спатифиллум, десятилетиями остающийся в топе благодаря красивым цветам и нетребовательности, сообщает «Вечерняя Москва».
