Военные в Бенине захватили власть и перекрыли границы
Группа военных в Бенине взяла контроль над национальным телевидением и в прямом эфире объявила о захвате власти. Как сообщает журнал Jeune Afrique, в своём обращении они заявили о приостановке действия конституции, роспуске политических институтов и закрытии границ страны.
«Они заявили, что приостанавливают действие конституции, а также всех политических институтов и политических партий. Они также утверждают, что закрыли границы Бенина», — говорится в сообщении издания.
По данным JA, перед этим они пытались штурмовать резиденцию президента Патриса Талона, но были отбиты.
Ранее Life.ru сообщал, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент Умару Сисоку Эмбало оказался задержан военными. По его словам, захват власти осуществил начальник Генштаба вооружённых сил, при этом в отношении действующего президента не применялось физическое насилие. Глава государства связал произошедшее с попыткой аннулировать итоги недавних выборов.
