Военные в Бенине захватили власть и перекрыли границы

Группа военных в Бенине взяла контроль над национальным телевидением и в прямом эфире объявила о захвате власти. Как сообщает журнал Jeune Afrique, в своём обращении они заявили о приостановке действия конституции, роспуске политических институтов и закрытии границ страны.

«Они заявили, что приостанавливают действие конституции, а также всех политических институтов и политических партий. Они также утверждают, что закрыли границы Бенина», — говорится в сообщении издания.

По данным JA, перед этим они пытались штурмовать резиденцию президента Патриса Талона, но были отбиты.

Ранее Life.ru сообщал, что в Гвинее-Бисау произошёл военный переворот, в результате которого президент Умару Сисоку Эмбало оказался задержан военными. По его словам, захват власти осуществил начальник Генштаба вооружённых сил, при этом в отношении действующего президента не применялось физическое насилие. Глава государства связал произошедшее с попыткой аннулировать итоги недавних выборов.