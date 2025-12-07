Путин в Индии
7 декабря, 09:16

Минобороны Китая сообщило о военных учениях с ВС РФ на территории России

Обложка © ТАСС / Вадим Савицкий

Военные России и Китая приняли участие в совместных противоракетных учениях. Об этом сообщило китайское Минобороны. Тренировки проводились в начале декабря на российских полигонах. Точная дата и детали стрельб не раскрываются.

«Совместные учения не направлены против третьих стран и не имеют никакого отношения к текущей международной и региональной ситуации», — сказано в заявлении китайского ведомства.

Ранее Госдума ратифицировала соглашение с Индией о взаимной отправке военнослужащих и военной техники. Как пояснила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилёва, документ необходим для совершенствования правовой базы совместных учений, ликвидации последствий катастроф и оказания гуманитарной помощи.

