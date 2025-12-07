Двойная мощная вспышка произошла в «удивительной области» 4299 на Солнце

Учёные Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН минувшей ночью зафиксировали две мощные M-вспышки на Солнце. Событие произошло в аномально активной области 4299 (ранее известной как 4274), и, как сообщается, были видны протяжённые вспышечные ленты – признак крупного выброса солнечной массы.

Первая вспышка была классифицирована как M1.1, достигнув своего максимума в 22:21 по московскому времени. За ней последовала значительно более мощная вспышка класса М8.1, пик которой пришёлся на 23:39 по Москве.

«Это снова 4274. Удивительная область», — прокомментировали учёные лаборатории.

Они напомнили, что данный активный центр расположен под углом примерно 55-60 градусов от направления на Землю, что обычно считается относительно безопасным. Однако крупные вспышки иногда способны выбрасывать массу под углом до 90 градусов. Именно эта область недавно стала источником двух самых мощных вспышек года – X5.1 и X4.0.

Специалисты признают, что происходящие с Солнцем события требуют тщательного исследования. Количество энергии, генерируемой на данном участке светила, выглядит «совершенно необъяснимым», поскольку относительно скромные размеры активного центра плохо соотносятся с мощностью и количеством производимых здесь взрывов.

Ранее Life.ru писал, что на Солнце в течение последних дней зафиксировали сразу три мощные вспышки класса M — это первая подобная серия за две недели. События произошли с интервалом всего в несколько часов, а пик активности пришёлся на вспышку мощности M5.9. По словам учёных, нынешний всплеск развивается заметно мягче по сравнению с рекордной серией трёхнедельной давности.