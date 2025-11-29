На Солнце произошли сразу три мощные вспышки класса М

На Солнце зафиксирована первая за две недели серия мощных вспышек, ознаменовавшая новый всплеск активности звезды. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии.

Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии

События класса M произошли с разницей в несколько часов, самая сильная из вспышек достигла мощности M5.9. Учёные отмечают, что всплеск развивается по более мягкому сценарию, чем рекордные события трёхнедельной давности. Главная звезда сцены, область 4274, пока ещё находится за краем Солнца, но уже проявляет себя.

«Сам факт таких вспышек не является неожиданным; удивляться в данном случае можно лишь тому, что звезде потребовалось более 12 часов, чтобы выйти на этот уровень», — пояснили в лаборатории. Сейчас за активностью можно наблюдать спокойно, но через 2-3 дня станет ясно, несет ли новая активность угрозу магнитных бурь для Земли.

Ранее сообщалось, что учёные нашли способ снизить интенсивность солнечного излучения, чтобы уменьшить температуру на поверхности Земли и затормозить глобальное потепление. Метод основан на механизме, схожем с тем, как действуют мощные вулканические извержения: при них в атмосферу выбрасываются миллионы тонн диоксида серы, который отражает солнечное излучение обратно в космос. Именно этот эффект обеспечивает кратковременное охлаждение планеты.