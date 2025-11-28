Редкий пылевой антихвост «инопланетного корабля» 3I/ATLAS поразил учёных

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили о сохранении редкого пылевого антихвоста у кометы 3I/ATLAS. По мнению исследователей, эта особенность может являться постоянным признаком данного небесного тела.

«По мере удаления 3I/ATLAS от Солнца, как и ожидалось, начинают поступать все более качественные фотографии объекта, позволяющие разглядеть некоторые ранее скрытые (или отсутствовавшие) детали. Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Отмечается, что, вероятно, этот элемент присутствовал у объекта с момента его обнаружения, включая период до прохождения рядом с Солнцем, и может считаться долговременной или даже постоянной характеристикой.

Исследователи пояснили, что обычно антихвосты образуются вследствие орбитального движения комет. Такой пылевой след, как правило, малозаметен, но становится видимым на несколько дней, когда Земля проходит через плоскость орбиты кометы. Однако в случае с 3I/ATLAS это объяснение не подходит, поскольку аномалия наблюдается уже продолжительное время.

Учёные отметили, что наука предлагает естественное объяснение феномена. Подобное, хотя и крайне редко, уже наблюдалось у обычных комет. Специалисты предполагают, что помимо мелкой пыли, на обращённой к Солнцу стороне может происходить медленное высвобождение и накопление крупных пылевых частиц. Именно они остаются на солнечной стороне, формируя устойчивый антихвост, который сохраняется дольше нескольких дней.

Ранее Life.ru писал, что межзвёздный объект 3I/ATLAS, который часто называют «инопланетным кораблём», сблизится с Юпитером 16 марта следующего года. Учёные отметили, что прохождение мимо самой большой планеты Солнечной системы представляет одну из наиболее замечательных особенностей орбиты объекта.