Манёвр «инопланетного корабля» 3I/ATLAS удивил учёных

Межзвёздный объект 3I/ATLAS, который часто называют «инопланетным кораблём», сблизится с Юпитером 16 марта следующего года. Это следует из заявления лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Учёные отметили, что прохождение мимо Юпитера представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты объекта.

Траектория движения 3I/ATLAS. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«Прохождение мимо Юпитера, даже будучи очищенным от конспирологических теорий, представляет одну из самых замечательных особенностей орбиты 3I/ATLAS», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале лаборатории.

Специалисты института подчёркивают, что согласно теории вероятности, сближение объекта 3I/ATLAS с внешними планетами Солнечной системы было маловероятным событием.

Эксперты полагают, что новый манёвр загадочного небесного тела вызовет очередную волну обсуждений о его природе и происхождении. По мере приближения к газовому гиганту можно ожидать появления новых гипотез о возможных целях и назначении этого межзвёздного странника.

3I/ATLAS стал третьим официально зафиксированным объектом межзвёздного происхождения и был впервые обнаружен 1 июля. По оценкам астрономов, его возраст составляет около 7,5 миллиардов лет, а за его перемещением сейчас следят ведущие обсерватории планеты. Ранее Life.ru сообщал, что китайский космический аппарат «Тяньвэнь-1» впервые в истории страны зафиксировал межзвёздное тело с орбиты. Зонд находился на расстоянии примерно 30 миллионов километров от 3I/ATLAS и успел сделать серию снимков, на основе которых учёные создали короткую анимацию.