Курс на Юпитер! «Инопланетный корабль» 3I/ATLAS выбрал новую цель и взбудоражил учёных

Гарвардский астроном Ави Лёб снова взбудоражил научное сообщество. В своём блоге он заявил, что межзвёздный объект 3I/ATLAS может целенаправленно менять траекторию, чтобы попасть в гравитационную зону Юпитера — область, где притяжение планеты сильнее влияния Солнца. По мнению учёного, недавнее негравитационное ускорение объекта выглядит как «точно настроенная коррекция курса».

Лёб предполагает: если 3I/ATLAS действительно стремится к зоне влияния Юпитера, это может быть связано с возможной высадкой «технологических устройств». И если человечество когда-нибудь обнаружит у Юпитера искусственные спутники, это станет прямым доказательством интереса к планете со стороны внеземной цивилизации.

Комета 3I/ATLAS уже несколько месяцев вызывает вопросы у специалистов. Она меняет цвет, демонстрирует собственное свечение и совершила неожиданный манёвр при сближении с Солнцем — признаки, которые Лёб считает аномальными. NASA пока настаивает: перед нами просто древняя комета из другой звёздной системы.

3I/ATLAS — третий подтверждённый межзвёздный объект, впервые замеченный 1 июля. Его возраст оценивается в 7,5 млрд лет. Наблюдения за ним ведут все крупнейшие обсерватории мира. Ранее Life.ru писал, что китайский зонд «Тяньвэнь-1» впервые заснял межзвёздный объект 3I/ATLAS из космоса. Аппарат оказался всего в 30 миллионах километров от цели и собрал серию кадров, из которых специалисты составили короткую анимацию. Для Китая это стало первым опытом наблюдения межзвёздного тела с борта автоматической станции.