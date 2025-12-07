Путин в Индии
7 декабря, 09:54

Ушаков: Американские эмиссары по Украине всецело преданы Трампу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп всецело доверяет делегации, которая занимается вопросами Украины. Эти люди ему верны и чётко выполняют его установки, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

«Эти люди очень близки к Трампу, они служат ему. И, как мне представляется, они достаточно чётко выполняют его установки», — сказал политик журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее глава Белого дома заявил, что его помощник Стив Уиткофф после последней встречи в Кремле не испытывает никаких сомнений в том, что Россия действительно хочет завершить конфликт на Украине. По словам Трампа, это была хорошая встреча, на которой наметился прогресс.

