18-летнего баскетболиста заковали в наручники прямо на матче в Москве. Ему грозит 10 лет тюрьмы

18-летнего баскетболиста Максима Новикова, участника проекта MO.BASKET, задержали 2 ноября во время любительского матча в Москве. По данным «Чемпионата», его подозревают в причастности к крупному мошенничеству. Однако подруга спортсмена заявила в соцсетях, что он стал жертвой киберпреступников.

Они убедили парня, что его аккаунт на «Госуслугах» взломали и на его имя оформили фиктивный кредит. Злоумышленники якобы заявили, что Новиков и его семья могут быть обвинены в связях с террористической организацией. Под предлогом «легализации» средств они втянули баскетболиста в передачу некой посылки, убедив его, что он сотрудничает со спецслужбами. В настоящее время игрок находится под стражей, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее американский баскетболист сбежал из «Автодора» спустя три месяца. Защитник Терренс Эдвардс уведомил саратовский клуб о своём решении не возвращаться в Россию после краткосрочного визита в США. В свою очередь клуб подчеркнул, что примет все необходимые юридические меры для защиты своих интересов.