Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Регион
7 декабря, 10:13

Европу молят покинуть «тонущий корабль Украина» после дерзкого выпада Макрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Victor Velter

Американский военный аналитик Скотт Риттер подверг критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего Россию в эскалации конфликта. Ответный пост Риттер опубликовал в социальной сети X.

По мнению аналитика, единственный шанс для Европы на выживание — это отделиться от Украины, которую он назвал «тонущим кораблём». Риттер утверждает, что европейские элиты сознательно создали этот кризис для расширения своей власти, что приведёт континент к катастрофе. Он добавил, что простые европейцы заслуживают лучшей судьбы.

Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с Зеленским
Макрон заявил, что провёл телефонный разговор с Зеленским

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Китай заявил, что европейские страны не обладают рычагами, способными заставить Россию сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также поведал о важности сохранения единства между США и Европой для продолжения военной поддержки Киева.

BannerImage
Анастасия Никонорова
