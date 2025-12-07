Американский военный аналитик Скотт Риттер подверг критике заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, обвинившего Россию в эскалации конфликта. Ответный пост Риттер опубликовал в социальной сети X.

По мнению аналитика, единственный шанс для Европы на выживание — это отделиться от Украины, которую он назвал «тонущим кораблём». Риттер утверждает, что европейские элиты сознательно создали этот кризис для расширения своей власти, что приведёт континент к катастрофе. Он добавил, что простые европейцы заслуживают лучшей судьбы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон во время визита в Китай заявил, что европейские страны не обладают рычагами, способными заставить Россию сесть за стол переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он также поведал о важности сохранения единства между США и Европой для продолжения военной поддержки Киева.