Нынешний президент США Дональд Трамп не стал бы развязывать украинский конфликт — в этом уверяет российскую сторону его команда. Такую информацию раскрыл помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Американцы, с которыми мы сейчас разговариваем, всячески подчёркивают, что они разные, что Трамп — это другой человек, у него идеология другая. Каждую минуту подчёркивают, что при Трампе это (украинский конфликт — прим. Life.ru) не началось бы», — пояснил представитель Кремля.

Ранее Белый дом обнародовал обновлённую стратегию нацбезопасности Соединённых Штатов. Там есть акценты на сдерживании глобальных конфликтов, пересмотре отношений с европейскими союзниками. При этом главным приоритетом США считают теперь именно остановку войн.