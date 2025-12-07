Стало известно, почему переговоры Путина и Уиткоффа шли почти 5 часов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объяснил, почему переговоры президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом длились так долго — почти пять часов. По словам представителя Кремля, обсуждение украинских тем с американцами — это «непростая дорога».

«Дорога такая непростая. Где-то мы говорили о том, что, да, это можно обсуждать, а с этим мы согласиться не можем», — пояснил Ушаков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Напомним, 2 декабря российский президент Владимир Путин встретился в Кремле со спецпосланником Штатов Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Обсуждались вопросы по Украине. Сейчас Москва ждёт реакции Вашингтона на состоявшиеся переговоры.