В Московский зоопарк привезли волка Ёжку и сосватали с волчицей Радой

В Московский зоопарк из подмосковного Центра воспроизводства редких видов животных переехал самец серого волка по кличке Ёжка. После карантина его поселили в вольере. Теперь он стал соседом волчицы Рады, оставшейся одинокой после смерти прежнего партнёра.

Видео © Telegram / Московский зоопарк

«Зоологи тщательно готовились к знакомству Ёжки и Рады. После окончания карантина самца они жили в соседних помещениях, где обменивались звуками и запахами. А в середине ноября самку и самца объединили. Они дружелюбно и с любопытством встретили друг друга и вскоре начали выходить на совместные прогулки», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Ёжку три года назад изъяли у контрабандистов, где он содержался в плохих условиях. Специалисты выходили его, разработали специальный рацион и провели курс тренингов для адаптации. Теперь у волка появился шанс на новую жизнь и полноценную пару.

