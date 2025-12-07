Колдовское оружие от врагов: Сектовед объяснил назначение атрибутов чёрной магии из дома Ермака

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак мог всерьёз заниматься оккультизмом, о чём говорят найденные у него при обыске зеркала, карты таро и другие атрибуты чёрной магии. Так, чиновник мог при помощи зеркал бороться с врагами в политике. Об этом рассказал профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сектовед Александр Дворкин.

«В оккультном контексте двойник, которого видишь в зеркале, считается обладателем тех же способностей и свойств, что и сам человек. Соответственно, можно каким-то образом сделать так, чтобы твой неприятель отразился в зеркале, пригласить его к себе и потом проделывать те или иные колдовские церемонии», — пояснил эксперт АиФ.

Однако он назвал все эти практикии «абсолютно безумными вещами», которые относятся к суевериям и могут притянуть негатив в жизнь человека. Украинский блогер, близкий к офису Владимира Зеленкого, Игорь Лаченков до этого уже говорил, что Ермак занимается оккультными игрищами, а также имеет у себя куклу вуду, колдовские атрибуты и т.п. Он якобы даже верит в нумерологию и астрологию.

Ранее сообщалось, что бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, недавно уволенный и исключённый из СНБО и ставки верховного главнокомандующего ВСУ, предположительно, находится в Европе.