Президента европейской страны внесли в «Миротворец»* за призывы к миру

Президент Словакии Петер Пеллегрини был внесён в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Политик попал в базу ресурса после своих высказываний, в которых он призвал Европейский союз отказаться от изъятия российских активов для финансирования военных нужд Украины. Пеллегрини также заявил о необходимости скорейшего завершения конфликта путём переговоров.

В частности, президент Словакии обратился к США с призывом «ускорить и поддержать» их действия, чтобы как можно скорее начать переговорный процесс с Владимиром Путиным. По его мнению, новые многомиллиардные поставки вооружений Киеву лишь продлевают конфликт.

В карточке словацкого лидера на сайте «Миротворец»* отмечается, что он «отрицает суверенное право Украины на защиту от русско-фашистских захватчиков». Кроме того, ему инкриминируются «участие в актах гуманитарной злости» и «разрушение городов и сёл Украины».

Ранее российские фигуристки Аделия Петросян и Алина Горбачёва были добавлены в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. Основанием для этого, согласно информации на портале, стали обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичное одобрение проведения специальной военной операции.

