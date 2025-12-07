Путин в Индии
7 декабря, 12:51

Рога, кровь и шкуры оленей принесли НАО миллионы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michelle van Dijk

Внешнеторговый оборот Ненецкого автономного округа по итогам года составил около 40 миллионов рублей. Как сообщает официальный сайт окружного Собрания депутатов, на внешние рынки удалось вывести 10 местных предпринимателей.

Среди самых перспективных направлений для экспорта эксперты выделяют туризм, а также продукцию агропромышленного комплекса и традиционных промыслов. В частности, речь идёт о побочных продуктах оленеводства — рогах, крови и шкурах, а также об изделиях из оленьего меха и кожи, сувенирах коренных народов. Отдельной нишей считается экспорт экологически чистой продукции и минеральных вод.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября в России всем желающим получить билет охотника придётся сдать тест на «охотничий минимум». Причина заключается в том, что прежняя система не обеспечивала проверку фактических знаний всех положений охотничьего законодательства у претендентов на получение разрешения.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Ненецкий автономный округ
