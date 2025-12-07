Рога, кровь и шкуры оленей принесли НАО миллионы

Внешнеторговый оборот Ненецкого автономного округа по итогам года составил около 40 миллионов рублей. Как сообщает официальный сайт окружного Собрания депутатов, на внешние рынки удалось вывести 10 местных предпринимателей.

Среди самых перспективных направлений для экспорта эксперты выделяют туризм, а также продукцию агропромышленного комплекса и традиционных промыслов. В частности, речь идёт о побочных продуктах оленеводства — рогах, крови и шкурах, а также об изделиях из оленьего меха и кожи, сувенирах коренных народов. Отдельной нишей считается экспорт экологически чистой продукции и минеральных вод.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября в России всем желающим получить билет охотника придётся сдать тест на «охотничий минимум». Причина заключается в том, что прежняя система не обеспечивала проверку фактических знаний всех положений охотничьего законодательства у претендентов на получение разрешения.